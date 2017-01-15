Кадыров сообщил о задержании особо опасного террориста в Чечне

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Чечне особо опасного террориста из банды, которую координировали из Сирии боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).

"В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату. Дацаева удалось взять живым", — написал Кадыров в своем Instagram.

Он отметил, что задержанный преступник входил в банду, которую координировал находящийся в Сирии боевик ИГ.

Также, по словам Кадырова, в субботу в Нальчике задержаны еще два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа, сейчас их везут в Грозный. "На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников", — отметил Кадыров.

Как рассказал глава Чечни, Дацаев уже дает показания, называет фамилии, источники приобретения оружия.

"Это подтверждает известную оперативникам информацию. Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева", — написал Кадыров, добавив, что приказ о совершении преступления Дацаев получил от боевиков ИГ.