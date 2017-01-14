Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Пермском крае выросло до трех

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Число пострадавших во время пожара во многоквартирном жилом доме в Пермском крае увеличилось до трех, судьба одного человека остается неизвестной, сообщил РИА Новости источник в экстренных служба региона.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что два человек, по предварительным данным, пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Нытвенском районе Пермского края, площадь возгорания составляет порядка 200 квадратных метров.

"Пожар локализован на площади 500 квадратных метров, пострадали три человека, остается неизвестной судьба еще одного человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в доме были зарегистрированы 47 человек, в том числе 17 детей. Он отметил, что в настоящее время проводится проливка сгоревших конструкций и их разбор.