Ростуризм: туристов, попавших в ДТП в Карелии, отправили в Петербург

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Туристы, попавшие в ДТП в Карелии, уже едут в Санкт-Петербург, там их развезут по домам, сообщается на сайте Ростуризма в субботу.
По данным Ростуризма, в больницу были отправлены 12 человек, там им была оказана необходимая медпомощь. Двое из них были госпитализированы.
В сообщении Ростуризма отмечается, что в автобусе ехали клиенты туроператора "Скантур" — 32 туриста. Пассажиры были размещены в одной из гостиниц Сортавалы, где их обеспечили горячим питанием. А тем, кто оставил в автобусе свои вещи, дали теплую одежду.
"В настоящее время туристы направлены двумя группами в Санкт-Петербург, где их развозят по домам", — говорится в сообщении.