СК проводит проверку после просадки фундамента дома в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв – РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту просадки фундамента дома по улице Буденного в городе Дзержинске Нижегородской области, из которого в субботу эвакуировали 80 человек, сообщает СУ СК по региону.

Сообщение о просадке фундамента поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в субботу в 08.00 мск. На место происшествия выехали оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и регионального главка. Специалисты установили, что в кирпичном, пятиэтажном доме 1976 года постройки произошла деформация перекрытий с перового по третий этаж. Из здания эвакуированы 80 человек. Жертв и пострадавших нет.

"На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты регионального СУ СК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки… Следователи СК опросили более 50 человек, проживавших в доме, а также представителей домоуправляющей компании, которая обслуживала данный дом. Следователи изъяли документацию, необходимую для установления обстоятельств деформации здания", — говорится в сообщении.

СУ СК отмечает, что следователи СК продолжают работать на месте происшествия.