СК проводит проверку после падения мужчины с башни "Москва-Сити"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели молодого человека, упавшего с башни комплекса "Москва-Сити", сообщает в субботу пресс-служба столичного главка СК России.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что человек погиб, упав с башни "Око" комплекса "Москва-Сити". В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела человека с характерными при падении травмами, но не уточнили подробностей.

"Проводится проверка по факту смерти 18-летнего парня в результате падения со смотровой площадки "Москва-Сити", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что вечером в субботу на территории парковки делового центра "Москва-Сити" прохожие обнаружили молодого человека с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа здания комплекса "Москва Сити" pic.twitter.com/tzWWtsPDcS — Владимир Новиков (@adrakadadra) 14 января 2017 г.

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В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. Они опрашивают родственников и очевидцев трагедии.

В то же время источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что 19-летний посетитель ресторана башни "Федерация" комплекса "Москва-Сити" выбросился с 86 этажа. "Встав из-за стола, он подошел к окну и бросился вниз", — сказал собеседник агентства.