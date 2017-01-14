СМИ назвали возможную причину падения мужчины с небоскреба в Москва-Сити

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Причиной падения мужчины с башни ОКО в Москва-Сити могла стать попытка сделать селфи, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным агентства, 19-летний молодой человек упал с 86 этажа на припаркованный снизу автомобиль.

"Причиной падения могла стать неудачная попытка сделать селфи. Со слов охраны здания, молодой человек приехал со своим отцом для посещения катка", — сообщил собеседник агентства.

В подъезд не пускают, только через ресторан. pic.twitter.com/Hxizbsiuru — Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт обнаружения тела человека возле башни ОКО с характерными при падении травмами, однако подробностей не уточнили. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.