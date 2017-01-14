В сети появилось видео с места ДТП с участием автобуса в Карелии

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На федеральной трассе "А-121" в Лахденпохском районе Карелии опрокинулся экскурсионный автобус. Сообщается об одном погибшем.

Автобус с 34 пассажирами следовал по маршруту Петербург — Рускеала. На 236 километре трассы водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок.

ГУМЧС по республике Карелия сообщает об одном погибшем и четырех пострадавших. Остальные пассажиры были временно размещены в гостинице в населенном пункте Кортела. Затем на резервном автобусе их отправили в Петербург.