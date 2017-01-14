Имущество в доме в Дзержинске, где просел фундамент, охраняют от расхищений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Правоохранители нижегородской области организовали охрану дома в Дзержинске, из которого из-за просадки фундамента в субботу эвакуировали 80 человек, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.

Сообщение о ЧП поступило в центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС утром в субботу. Специалисты установили, что в кирпичном пятиэтажном доме 1976 года постройки произошла деформация перекрытий с первого по третий этаж. Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 15 детей.

"Во время отсутствия в доме жильцов полиция организует там дневное и ночное дежурство, в том числе направленное на защиту имущества граждан", — сказал собеседник в ГУ МВД.

Всего в доме зарегистрировано 152 проживающих, в настоящее время они отсутствуют в своих квартирах до выяснения обстоятельств просадки фундамента. Жильцов временно разместили в здании одной из школ города, все помещения здания остаются без присмотра.

В ГУ МЧС РИА Новости сообщили, что на месте происшествия также постоянно будут присутствовать представители ведомства.