Полиция задержала актрису Театра.doc во время спектакля

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полиция задержала режиссера Театра.doc Всеволода Лисовского и актрису Марину Карлышеву во время спектакля "Неявные воздействия", восприняв как реальные угрозы самоубийства, которые, в соответствии со сценарием, выкрикивала Карлышева, сообщил в субботу пресс-центр Марии Бароновой, координатора Правозащиты Открытой России, представляющей интересы театра.
После полицейским стало ясно, что произошедшее являлось частью спектакля, они принесли извинения и вернули актрису и режиссера обратно на спектакль.
Как говорится в сообщении самого театра, действие спектакля "Неявные воздействия" разворачивается не на сцене, а в городском пространстве: "на улицах и в торговых центрах, в заброшенных домах и на площадях, в кабинках общественного туалета и в парках, в метро и в тесных коридорах частных квартир". Зрители не знают, где в очередной раз произойдет спектакль, пока не приобретут билеты. Однако и само разделение на зрителей и актеров условно: спектакль делается совместными усилиями, и в рамках проекта они равноправные участники.