Мужчина упал с одной из башен в "Москва-сити"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Молодой человек упал с башни "Око" комплекса "Москва-сити" и погиб. Следователи начали проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Прохожие обнаружили юношу на территории парковки "Москва-Сити". В результате падения он получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

В подъезд не пускают, только через ресторан. pic.twitter.com/Hxizbsiuru — Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.

​Согласно сообщению Следственного комитета, молодой человек упал со смотровой площадки здания. В то же время источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибшим является девятнадцатилетний посетитель ресторана, расположенного на 86-м этаже башни "Федерация".

По версии агентства "Москва", юноша вместе со своим отцом приехал на каток, расположенный на крыше башни "Око", и погиб при неудачной попытке сделать селфи.

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