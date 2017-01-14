Под Нижним Новгородом в ДТП с Lexus и ВАЗ погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Три пассажира автомобиля ВАЗ-2104 погибли в ДТП с Lexus на трассе в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло в субботу около 15:00 мск на трассе Кстово — Дальнее Константиново.

"Водитель ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus. В результате погиб мужчина-водитель отечественного авто, а также две женщины-пассажирки. В иномарке, по предварительным данным, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.