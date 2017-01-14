Обвиняемый в получении взятки судья Москаленко найден повешенным в Омске

НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко, который обвинялся в получении взятки в размере 8 миллионов рублей, обнаружен повешенным, подтвердила РИА Новости в субботу старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

Информация об обнаружении тела Москаленко в субботу начала распространяться в местных СМИ.

"Подтверждаем, что утром в парке был обнаружен повешенным на дереве мужчина – судья Сергей Москаленко. Каких либо телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка", — сказала собеседница агентства.

Представитель СК также подтвердила информацию о том, что несколько дней назад Москаленко был уведомлен о том, что на следующей неделе в отношении него будет решаться вопрос о заключении под стражу.

По данным СК, с 2010 по 2015 год омский судья, рассматривая уголовное дело в отношении экс-руководителя компании "ОмСтрой-2001" Виктора Берга, получил от него в общей сложности более 8 миллионов рублей за вынесение оправдательного приговора. После обнаружения в октябре 2015 года в Омске тела Берга с признаками насильственной смерти Москаленко прекратил уголовное дело, напомнили в СК.

Летом 2016 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего Москаленко, подозреваемого в совершении преступления по статье "получение взятки в особо крупном размере". Ранее в феврале Омская коллегия судей отстранила от должности подозреваемого в коррупции Москаленко.