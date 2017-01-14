В Карелии полиция начала проверку после ДТП с автобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. ГУМВД по республике Карелия начало проверку по факту ДТП с участием экскурсионного автобуса в Лахденпохском районе, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня около 13 часов на 236 км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе у поселка Кортела водитель заказного экскурсионного автобуса MAN, который двигался по маршруту Санкт-Петербург — Рускеала, по предварительным данным, не справился с управлением на извилистой дороге, в результате автобус перевернулся на бок. В аварии погибла женщина-пассажир, два человека госпитализированы. Количество пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Карелия, по уточненным данным, госпитализированы четверо пострадавших, они отправлены в Сортавальскую центральную районную больницу. Остальные пассажиры, за которыми отправлен резервный автобус, размещены в гостиничном домике в населенном пункте Кортела.