В Карелии полиция начала проверку после ДТП с автобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. ГУМВД по республике Карелия начало проверку по факту ДТП с участием экскурсионного автобуса в Лахденпохском районе, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным полиции, в момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Карелия, по уточненным данным, госпитализированы четверо пострадавших, они отправлены в Сортавальскую центральную районную больницу. Остальные пассажиры, за которыми отправлен резервный автобус, размещены в гостиничном домике в населенном пункте Кортела.