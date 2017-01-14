Специалисты выяснят, почему просел фундамент дома в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв – РИА Новости. Специалисты Нижегородского архитектурно-строительного университета будут привлечены к исследованию причин просадки фундамента дома по улице Буденного в Дзержинске Нижегородской области, из которого в субботу эвакуировали 80 человек, сообщил глава региона Валерий Шанцев.

Сообщение о просадке фундамента поступило в центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС в субботу утром. Специалисты установили, что в кирпичном пятиэтажном доме 1976 года постройки произошла деформация перекрытий с первого по третий этаж. Из здания эвакуированы 80 человек.

"К исследованиям привлечены специалисты Нижегородского строительного университета, а также специалисты по карстовым явлениям. Дзержинск всегда был зоной карстовых явлений. Нужно все исследовать, чтобы принять правильное решение. Как только будут сделаны выводы — будет принято решение, что дальше делать с домом", — сказал журналистам губернатор. В субботу он осмотрел квартиры в пострадавшем доме и встретился с жителями, которые временно размещены в здании школы, а позже переедут в детский лагерь.

#МЧС России провело эвакуацию 80 человек из дома в г. Дзержинск Нижегородской области из-за просадки фундамента.https://t.co/FzLRG6MQ1M pic.twitter.com/TWgTq1XnSs — МЧС России (@MchsRussia) 14 января 2017 г.

Ранее администрация Дзержинска сообщила, что причины произошедшего пока не установлены. На данный момент известно, что подвал дома сухой, а значит, просадка грунта не могла произойти из-за аварии на инженерных коммуникациях.

По словам Шанцева, "в доме пошли трещины в основном по внутренним несущим конструктивным элементам". "Заблокировало двери, окна. Видно, что происходят серьезные строительные изменения, чтобы выяснить причины случившегося, нужны серьезные исследования", — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что сейчас важно обеспечить всем необходимым жителей пострадавшего дома. "Муниципалитету необходимо оперативно организовать для дзержинцев размещение в "Городе спорта" (детский лагерь), питание и транспортное сообщение с центром города, чтобы людям можно было ходить на работу", — сказал Шанцев.