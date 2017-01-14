Жителей дома в Дзержинске, где просел фундамент, разместят в детском лагере

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв – РИА Новости. Жители, эвакуированные из дома в Дзержинске Нижегородской области, у которого просел фундамент и образовалась трещина, разместятся в детском лагере, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сообщение о просадке фундамента поступило в центр управления в кризисных ситуациях главка МЧС по региону утром в субботу. Специалисты установили, что в кирпичном пятиэтажном доме 1976 года постройки произошла деформация перекрытий с перового по третий этаж. Из здания были эвакуированы 80 человек.

"В настоящее время в Дзержинске граждане, эвакуированные из дома №6 "а" по улице Буденного, получают горячее питание. Далее им будет предоставлена возможность забрать из квартир личные вещи и вещи первой необходимости. Затем, в 15.00, граждане будут доставлены в детский лагерь "Город спорта", — говорится в сообщении.

#МЧС России провело эвакуацию 80 человек из дома в г. Дзержинск Нижегородской области из-за просадки фундамента.https://t.co/FzLRG6MQ1M pic.twitter.com/TWgTq1XnSs — МЧС России (@MchsRussia) 14 января 2017 г.

​В настоящее время в администрацию Дзержинска за помощью (питание, проживание) обратились 139 человек из 152 прописанных в этом доме, уточняет пресс-служба.

В горадминистрации отметили, что заключение экспертной организации о пригодности для проживания дома будет дано к вечеру 17 января. Все это время эвакуированные из него жители будут находиться в детском лагере "Город спорта" или у родственников (по желанию).

Ранее сообщалось, что экспертиза по определению пригодности для проживания дома по улице Буденного начнется в воскресенье.