В Карелии опрокинулся экскурсионный автобус, сообщил источник

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Один человек погиб в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса на федеральной трассе в Лахденпохском районе Карелии.

Авария произошла на 236 километре федеральной автодороги "А-121" "Сортавала". Автобус с 34 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Рускеала, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на сложном участке дороги, в результате автобус перевернулся на бок, сообщили в ГУМВД по республике Карелия.

В ведомстве также уточнили, что в результате ДТП погибла женщина.

Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Карелия, в результате инцидента пострадали четверо. Остальных пассажиров временно разместили в гостиничном домике в населенном пункте Кортела, где они ожидают прибытия резервного автобуса.

Полиция начала проверку по факту происшествия.