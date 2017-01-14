В воскресенье начнется экспертиза дома в Дзержинске, где просел фундамент

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв – РИА Новости. Экспертиза по определению пригодности для проживания дома по улице Буденного в Дзержинске Нижегородской области, откуда эвакуировали 80 жильцов, начнется в воскресенье, сообщает городская администрация.

Сообщение о просадке фундамента поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС утром в субботу. На место происшествия выехали оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и регионального главка. Специалисты установили, что в кирпичном, пятиэтажном доме 1976 года постройки произошла деформация перекрытий с перового по третий этаж. Из здания были эвакуированы 80 человек.

"Причины произошедшего пока не установлены. На данный момент известно, что подвал дома сухой, а значит, просадка грунта не могла произойти из-за аварии на инженерных коммуникациях. В настоящее время ведутся работы по обследованию дома. Завтра, 15 января, начнутся исследования на предмет наличия карста… Также завтра начнется проведение экспертизы на предмет пригодности дома или хотя бы одного подъезда для дальнейшего проживания", — говорится в сообщении.