В Дзержинске жителей дома, в котором просел фундамент, обеспечили питанием

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв – РИА Новости. Жители, эвакуированные из дома по улице Буденного в городе Дзержинске Нижегородской области, на котором образовалась трещина, обеспечены горячим питанием, сообщает городская администрация.

Сообщение о просадке фундамента поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС в субботу в 8.00 мск. На место происшествия выехали оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и регионального главка. Специалисты установили, что в кирпичном, пятиэтажном доме 1976 года постройки произошла деформация перекрытий с перового по третий этаж. Из здания эвакуированы 80 человек. Жертв и пострадавших нет.

"В доме прописаны 152 человека, 1 находится в местах лишения свободы. В момент возникновения чрезвычайной ситуации в доме находилось порядка 80 человек. Все они эвакуированы в близлежащую школу №35, и в настоящее время обеспечены горячим питанием", — говорится в сообщении.

Горадминистрация также отмечает, что "решается вопрос об их размещении либо в гостинице на улице Ульянова (гостиница ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова") или в детском оздоровительном лагере "Город спорта".

Администрация Дзержинска открыла "горячую линию" (26-07-53), по которой жители могут обращаться по вопросу посещения дома, если им необходимо взять документы или вещи первой необходимости.