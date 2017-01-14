В сети появилось видео с места столкновения двух трамваев в Москве

Очевидец столкновения двух трамваев на Авиационной улице на северо-западе Москвы выложил в сеть видео последствий аварии.

На записи видны столкнувшиеся транспортные средства, другие трамваи, вставшие из-за них в пробку, а также машины МЧС и кареты "скорой помощи".

В результате происшествия пострадали шесть человек, пятерых из них пришлось госпитализировать.