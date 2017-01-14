В Благовещенске лайнер, вылетевший на Пхукет, экстренно вернулся в аэропорт

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Pegas Fly, вылетевший из Благовещенска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта "Игнатьево".

Самолет успел долететь практически до Харбина, сообщила замдиректора турагентства "Компас" Оксана Гаврилова

"Информацию до туроператоров не доводили, самолет вылетел из Благовещенска в 14.10 (08.10 мск) и, со слов, туристов, они почти долетели до Харбина, когда экипаж принял решение вернуться. Им была озвучена причина — неисправность системы кондиционирования. Самолет благополучно приземлился в Благовещенске, туристы получают багаж", — сказала Гаврилова.