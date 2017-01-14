На северо-западе Москвы столкнулись трамваи, пострадали шесть человек

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Шесть человек пострадали, в том числе ребенок, при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел Возле дома №6 на улице Авиационная в районе Щукино. Пятерых раненых пришлось госпитализировать, еще одному оказали помощь амбулаторно.

В результате происшествия на час было задержано движение по пяти маршрутам.