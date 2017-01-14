В МВД опровергли сообщения о наличии тротила на свердловском химзаводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. На территории закрытого свердловского химзавода, куда проникли неизвестные и ранили охрану, взрывчатки не было, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, информация СМИ о том, что там хранилась крупная партия тротила, не верна.

"Предприятие давно уже находится в состоянии банкротства. Оно закрыто. Туда не подают ни тепло, ни электричество", — сказал Горелых.

В ночь на 13 января неизвестные проникли на территорию химзавода в Красноуральске. Охранявшие предприятие сотрудники ЧОП из Нижнего Тагила попытались их задержать. В результате двое охранников 1988 года рождения и их коллега 1983 года рождения получили ранения, в частности – огнестрельные.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".