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Происшествия

ОП будет добиваться оправдания осужденной за репост воспитательницы

19:0213.01.2017
(обновлено: 19:05 13.01.2017)
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Евгения Чудновец. Архивное фото
© Фото: аккаунт Евгении Чудновец в социальной сети ВКонтакте

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Общественная палата России будет добиваться оправдания осужденной на пять месяцев лишения свободы за репост видео в соцсети воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков.

Евгения Чудновец
© Фото: аккаунт Евгении Чудновец в социальной сети ВКонтакте
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"Держим ситуацию на контроле, но задача не только обеспечить соблюдение ее прав и законных интересов в СИЗО и колонии, а добиться оправдания", — говорится в сообщении.

Как сообщает Цветков, члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области навестили девушку и выяснили, что она находится одна в камере, рассчитанной на четырех человек, по ее личной просьбе. По информации председателя, условия содержания Чудновец удовлетворительные, претензий к администрации СИЗО-5 Екатеринбурга, в котором находится девушка, у нее нет.

"В настоящий момент члены ОНК Свердловской области по просьбе Евгении едут к ее матери, проживающей в Екатеринбурге, чтобы сообщить, что у Евгении все нормально. Ожидается, что в течение недели Евгению этапируют в ИК-6 Нижнего Тагила", — добавил Цветков.

Страница Евгении Чудновец в социальной сети ВКонтакте. Архивное фото
© РИА Новости
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Ранее СМИ сообщали, что жительница Курганской области Евгения Чудновец была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. По данным местных изданий, она сделала репост видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Для того, чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Евгения Чудновец сделала репост этой записи.

Местные издания также сообщали, что прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Затем дело приобрело общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования.

В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец — с шести месяцев колонии до пяти месяцев.

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