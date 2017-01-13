СМИ назвали возможную причину гибели певицы Жанны Роштаковой

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Причиной гибели 33-летней певицы Жанны Роштаковой стал бытовой несчастный случай, сообщает издание Дни.ру со ссылкой на певца Прохора Шаляпина.

По его предположению, певице, вероятно, упала на голову полка, когда она принимала ванну. Роштакова была дома одна, поэтому оказать ей помощь оказалось некому.

"Может быть, она потеряла сознание, и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце. Ужасная смерть!", — сказал артист.

Именно Шаляпин первым сообщил в Instagram о смерти Роштаковой, с которой он дружил с 1999 года. По его словам, "она ничем не болела, и ничего не предвещало беды".

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Янв 11 2017 в 12:59 PST

Полиция Владивостока официально подтвердила смерть певицы. "Факт гибели действительно зафиксирован. Это произошло 11 января", — сообщил РИА Новости источник в городском УМВД.

Роштакова была лауреаткой нескольких музыкальных конкурсов, пела на нескольких языках. Также появлялась информация, что она выступала в составе группы "Лицей", однако представитель коллектива Евгений Яковлев опроверг РИА Новости эти сообщения.