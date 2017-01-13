Суд начнет процесс по иску Русфонда о судьбе денег на лечение Фриске

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Перовский суд Москвы 2 февраля начнет процесс по иску благотворительной организации "Русфонд" о судьбе собранных в 2014 году денег для лечения певицы Жанны Фриске, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее в суд поступило исковое заявление от Русфонда по делу наследственного имущества Фриске.

"Досудебная подготовка по гражданскому делу назначена на 2 февраля в 12.00", — сказал представитель суда.

Российская певица Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Фонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчет о расходовании значится только 4,12 миллиона. Семья певицы претензии отвергает. По информации Русфонда, после смерти певицы ее родственники отказались представить документы, подтверждающие, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.