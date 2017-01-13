Инцидент со скорой привел к уголовному делу и законодательным инициативам

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Вызвавший широкий общественный резонанс инцидент на Камчатке со "скорой", которую водитель иномарки и ее пассажир не пускали к умирающему пациенту, привел к возбуждению уголовного дела, следователи допросят женщину-водителя. Скандал уже прокомментировали высокопоставленные чиновники и депутаты, предложившие ужесточить наказание за подобные действия.

Во вторник вечером водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами, машина перекрыла проезд к дому. На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам, запрыгивал на капот, рассказал представитель станции скорой помощи. Врачи "скорой" вызвали наряд ГИБДД, но до приезда полиции водитель и пассажир скрылись. Отмечалось, что бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы оказаться на месте через 3 минуты.

Приехавшие на вызов с опозданием врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека.

Уголовное дело

В пятницу следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" из-за несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи юноше. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Личность водителя машины, мешавшей "скорой", и ее пассажира установлена. Как отмечает камчатское управление СК, в ближайшее время их допросят и дадут правовую оценку действиям.

За непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами в РФ установлен штраф в размере 500 рублей.

По данным источника в силовых структурах, за рулем иномарки находилась 30-летняя Ульяна Лобанова. Согласно данным Петропавловск-Камчатского городского избиркома за 2015 год, Лобанова является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

У руководства нет вопросов к медикам

Представитель избиркома подтвердил РИА Новости, что девушка до сих пор является членом комиссии. "Пока у нас нет оснований исключать ее. В случае если она будет осуждена, тогда будет рассматриваться такой вопрос", — сказал собеседник агентства.

Помимо правоохранителей инцидент проверяет и станция "скорой помощи". Заместитель главного врача станции Галина Куликова сообщила РИА Новости, что были затребованы объяснительные от сотрудников, прошло заседание врачебной комиссии, ситуацию проверяет и минздрав края.

"Но пока могу сказать, что у меня нет вопросов к выездной бригаде: медик расценил, что есть угроза, поэтому принял такое решение — не выходить. И я с этим согласна", — отметила Куликова. По ее словам, оценивать действия водителя "скорой" не в ее компетенции, этим занимаются другие эксперты, однако ситуация говорит, что он также был прав.

Общественный резонанс

"Изначально врачи ехали по той задаче, которая была поставлена. Если бы они приехали раньше, то, возможно, застали бы клиническую смерть и все равно бы пытались спасти ему жизнь", — добавила врач. Причину смерти пациента она не назвала, сославшись на медицинскую тайну.

Инцидент продолжает широко обсуждаться в социальных сетях, на форумах и в комментариях на новостных сайтах. Интернет-пользователи разместили на сайте Change.org петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки. Днем в пятницу петиция набрала уже свыше 28,2 тысячи подписей.

Сама девушка и ее супруг удалили аккаунты во всех соцсетях. Брат погибшего заявил, что не планирует судиться с женщиной, находившейся за рулем машины, и пожелал ей и пассажиру крепкого здоровья.

На инцидент отреагировали политики и чиновники. Так, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что к водителю иномарки должна быть применена не только административная ответственность в виде штрафа, но и уголовное наказание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поведение водителя должно получить юридическую и правовую оценку, подобные действия абсолютно недопустимы. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал о необходимости ужесточить наказание за помехи оказанию медицинской помощи, а также работе других экстренных служб, такие предложения будут направлены в Госдуму.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова полагает, что за препятствование работе скорой помощи следует ввести ответственность вплоть до уголовной. Зампредседателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Евгений Бобров также предложил ужесточить ответственность за значительную часть административных правонарушений в области дорожного движения, в том числе за отказ пропустить скорую помощь.