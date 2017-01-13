ФСБ задержала на Кубани 19-летнего вербовщика ИГ

КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Кубани, который в социальной сети пропагандировал терроризм и занимался вербовкой, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Как уточнили в ведомстве, житель Краснодарского края 1998 года рождения администрировал в соцсети "ВКонтакте" группу террористической направленности. В своей группе молодой человек публиковал материалы оправдывающие деятельность запрещенных в России террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство".

Подозреваемый заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

В декабре директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что в 2016 году в России спецслужбы пресекли деятельность 34 вербовщиков, которые вовлекали граждан в террористические организации. В основном, они вели агрессивную пропаганду терроризма именно через интернет.