СК проводит проверку после изъятия приемных детей из московской семьи

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Москве после изъятия из семьи приемных детей из-за угрозы их жизни и здоровью, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Ведомство даст правовую оценку тому, как органы опеки и попечительства следили за условиями проживания в семье приемных детей.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили у малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему отец. Ребенка доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники органов опеки изъяли из семьи десять несовершеннолетних детей.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА новости, что некоторые из детей были ВИЧ-инфицированы. В департаменте труда и социальной защиты Москвы уточнили, что восемь ВИЧ-инфицированных детей из этой семьи сейчас находятся в больнице, двое — в социальной организации. Двое старших приемных детей и один родной находятся с мамой дома.

В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка РИА Новости пояснили, что восемь детей в семье находятся под опекой, четверо — усыновленные, один — кровный.

Позже омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что четверых детей вскоре вернут родственникам, остальные пока будут находиться в реабилитационном центре в Зеленограде. По словам Кузнецовой, маме разрешили беспрепятственно видеться со всеми детьми, к ней нет никаких претензий. В отношении отца, который сейчас находится в Петербурге, примут меры.