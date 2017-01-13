В "Лицее" опровергли, что погибшая певица Роштакова входила в состав группы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Певица Жанна Роштакова, погибшая у себя в квартире во Владивостоке, не входила в основной состав группы "Лицей", а выступала "на подмене", рассказал РИА Новости представитель группы Евгений Яковлев.

По его словам, девушка "один или два раза" выступила с группой в начале 2000-х годов.

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Янв 11 2017 в 12:59 PST

Ранее певец Прохор Шаляпин сообщил в своем аккаунте в Instagram о смерти 33-летней артистки. "Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды", — отметил Шаляпин. Предположительно, Роштакова погибла в результате несчастного случая: ей на голову упала полка, когда женщина лежала в ванной. СМИ назвали певицу бывшей солисткой группы "Лицей".

Полиция Владивостока подтвердила гибель певицы, отметив, что это произошло 11 января.

Роштакова — лауреат молодежной премии "Хрустальная нота" 1997 года, в 1999 году она победила в конкурсе "Утренняя звезда" в Юрмале среди вокалистов в возрасте от 15 до 22 лет.