Под Воронежем женщина напоила уксусной кислотой трехмесячного сына

МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 13 янв — РИА Новости. Воронежские следователи возбудили уголовное дело против местной жительницы, которая напоила своего трехмесячного сына уксусной кислотой, ребенок находится в больнице с отравлением, сообщается на сайте СК России в пятницу.

"Девятого января 2017 года жительница Воронежской области, находясь по месту жительства, с целью причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему сыну 14.10.2016 года рождения дала ему выпить уксусной кислоты. Узнав о случившемся, родственники доставили ребенка в медицинское учреждение, где по результатам обследования мальчику был поставлен диагноз: "Химический ожог пищевода". В настоящее время ребенок находится на лечении в больнице", — говорится в сообщении.

В отношении 24-летней матери возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью и наклейкой "Уксусная кислота 70%", а также детская бутылочка, назначены судебные физико-химические экспертизы на предмет наличия в бутылках кислоты, в том числе уксусной", — констатирует следствие.

Сейчас следователи устанавливают мотив преступления и обстоятельства случившегося.