Изъятым в Москве детям с ВИЧ оказывают необходимую помощь в больнице

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Детям с ВИЧ-инфекцией, ранее изъятым из приемной семьи в Москве, в больнице оказывается вся необходимая помощь, заявила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее в департаменте труда и социальной защиты Москвы сообщили, что из числа изъятых детей восемь ВИЧ-инфицированных находятся в больнице, двое – в социальной организации. Кроме того двое старших приемных детей и один родной находятся с мамой дома. В аппарате омбудсмена РИА Новости пояснили, что 8 детей в семье находятся под опекой, 4 – усыновленные, один – кровный.

"Несколько минут назад мы вернулись с заседания комиссии, посвященного как раз изъятию восьмерых (приемных) детей из приемной семьи, остался один ребенок с родителями, с мамой, а восьмерых детей изъяли. Дети ВИЧ-положительные находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь, вопросы с нюансами поступления лекарственных средств уже разрешены, им в полном объеме предоставляется лечение… Дети находятся в безопасности, с ними все хорошо", — заявила Кузнецова.

Ранее Департамент труда и социальной защиты Москвы подтвердил факт жестокого обращения в отношении одного приемного ребенка.

"Были обнаружены побои, были причины для этих действий опеки и полиции", — уточнила Кузнецова.

По ее словам, информация поступила первично из детского сада – воспитатель увидела характерные следы на теле ребенка и пригласила сотрудников опеки, при этом в июле семью уже проверяли, тогда нарушений не было. В настоящий момент готовится разрешение на встречу детей с мамой, поскольку очень важно максимально смягчить стресс, отметила Кузнецова.

"Никаких претензий к маме по их здоровью не было, вовремя покупались медикаменты, посещались соответствующие медицинские центры", — отметила омбудсмен.

"Жесткие меры здесь недопустимы", — подытожила она.