Смоленские власти рассказали об арестованном доме Улюкаева

БРЯНСК, 13 янв – РИА Новости. Ныне арестованный дом бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева ничем не выделялся среди домов других дачников в деревне Абрамово Смоленской области, рассказал РИА Новости глава администрации Вязищенского сельского поселения Тёмкинского района Александр Герасимов.

По его словам, до истории с задержанием Улюкаева в администрации поселения не особенно интересовались принадлежащей ему собственностью и тому, что происходит на частном землевладении. Хотя его дом, расположенный в деревне, местные знают – он хорошо виден из-за не глухого забора. Помимо двухэтажного дома, на участке есть еще постройки: небольшой дом для работников, теплицы и коровник.

"Деревня Абрамово небольшая, но живая, там около 50 дворов. Половина из них — это дома дачников, зимой они там не появляются. У Улюкаева там был дом — обычный, особо не выдающийся, и земля. Постоянно там жили работники, остались ли они сейчас, не знаю, не интересовался", — рассказал собеседник агентства.

По словам Герасимова, бывший министр бывал в имении нечасто, приезжал на охоту или рыбалку, местные его видели, но лично не общались. Улюкаев, как рассказывают в администрации, ни по каким вопросам к ним не обращался и хозяйственной помощи поселению не предлагал. "Теперь даже и возможности о чем-то попросить нет", — сказал собеседник и шутя добавил, что если б могли, давно попросили бы провести газ к деревне.

Про арест имущества в администрации знают тоже только из новостей, никакие проверяющие органы к ним не приходили. "К нам никто не приходил, этот арест же — дело бумажное", — заметил он.

В середине ноября Улюкаев, по данным Следственного комитета России, был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается. Суд отправил Улюкаева под домашний арест и арестовал принадлежащие ему 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области.