Соцзащита подтвердила жестокое обращение с одним из изъятых в Москве детей

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Департамент труда и социальной защиты Москвы подтвердил факт жестокого обращения в отношении только одного приемного ребенка, из числа ранее изъятых из приемной семьи.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА новости о том, что около 10 детей были изъяты в Москве из приемной семьи, они могут быть ВИЧ-инфицированы. При этом уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что данная ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Департамент труда и социальной защиты подтверждает факт жестокого обращения в отношении приемного ребенка. На сегодняшний день все дети находятся в безопасной организации", — сообщила журналистам заместитель руководителя департамента Татьяна Барсукова.

По имеющейся информации, 10 января работники детского сада обнаружили факты жестокого обращения – синяки – у одного из детей.

"Была приглашена опека органами внутренних дел, данное обстоятельство было освидетельствовано, и принято решение на время выяснения данного обстоятельства поместить детей в безопасное пространство", — добавила она.

По словам Барусковой, сейчас восемь из ВИЧ-инфицированных детей находятся в больнице и получают необходимое лекарство. Еще двое находятся в социальной организации, а двое старших приемных детей и один родной находятся с мамой дома.

Как уточнили в департаменте, ВИЧ-инфекция подтверждена только у шестерых детей. Двое из восьмерых находятся на стадии проверки. Мать детей имеет возможность видеться с детьми.