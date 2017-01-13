Соцзащита подтвердила жестокое обращение с одним из изъятых в Москве детей

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Департамент труда и социальной защиты Москвы подтвердил факт жестокого обращения в отношении только одного приемного ребенка, из числа ранее изъятых из приемной семьи.
"Департамент труда и социальной защиты подтверждает факт жестокого обращения в отношении приемного ребенка. На сегодняшний день все дети находятся в безопасной организации", — сообщила журналистам заместитель руководителя департамента Татьяна Барсукова.
По имеющейся информации, 10 января работники детского сада обнаружили факты жестокого обращения – синяки – у одного из детей.
По словам Барусковой, сейчас восемь из ВИЧ-инфицированных детей находятся в больнице и получают необходимое лекарство. Еще двое находятся в социальной организации, а двое старших приемных детей и один родной находятся с мамой дома.
Как уточнили в департаменте, ВИЧ-инфекция подтверждена только у шестерых детей. Двое из восьмерых находятся на стадии проверки. Мать детей имеет возможность видеться с детьми.