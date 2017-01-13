В Уфе завели дело после проверки видео, где женщина ползла к врачу

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту оказания населению услуг ненадлежащего качества после видео, где женщина с травмой ноги ползет по лестнице в поликлинике Уфы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления… "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следует отметить, что уголовное дело возбуждено с целью расширения возможностей установления истины по делу, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования будут установлены все лица, ответственные за произошедшее, будет назначен ряд экспертных исследований из разных областей науки. Расследование уголовного дела продолжается.