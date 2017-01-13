Фигурантов дела об отравлении газом в Подольске посадили под домашний арест

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Суд поместил под домашний арест инженера и мастера компании, ответственной за техническое обслуживание вентиляции в доме в Подольске, где 10 января погибли три человека из-за отравления бытовым газом, сообщает в пятницу подмосковный главк СК РФ.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что три человека погибли, еще восемь пострадали, в том числе четверо детей, по предварительным данным, в результате отравления бытовым газом в Подольске. По данным СУСК по Московской области, в среду были задержаны мастер и инженер компании, отвечающей за вентиляцию помещения.

"Инженеру и мастеру ООО "ППС ТеХ", на которое была возложена обязанность проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов вышеуказанного дома, предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления, по ходатайству следственных органов судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также задержан генеральный директор этой компании, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.