Под Кировом врача, не разглядевшего травму, обвиняют в смерти пациента

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против хирурга Кирово-Чепецкой центральной районной больницы после смерти пациента, сообщает следственное управление СК по Кировской области.

По информации ведомства, 28 октября прошлого года в Кирово-Чепецке 46-летний нетрезвый местный житель упал и ударился головой об асфальт. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в ЦРБ к дежурному хирургу.

По версии следствия, 35-летний врач, не проводя обследования, заключил, что у мужчины нет травм, и отказал в госпитализации в хирургическом отделении, после чего рекомендовал бригаде медиков поместить пострадавшего в отделение "Скорой медицинской помощи" больницы. Спустя два дня пациент скончался в реанимации. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Дело против врача возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Хирург отстранен от дежурств.