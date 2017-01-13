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Происшествия

Под Кировом врача, не разглядевшего травму, обвиняют в смерти пациента

11:3113.01.2017
(обновлено: 12:33 13.01.2017)
91126549
Палата в больнице. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против хирурга Кирово-Чепецкой центральной районной больницы после смерти пациента, сообщает следственное управление СК по Кировской области.

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© Fotolia/ sebra
В Чувашии двух врачей будут судить из-за смерти пациента
По информации ведомства, 28 октября прошлого года в Кирово-Чепецке 46-летний нетрезвый местный житель упал и ударился головой об асфальт. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в ЦРБ к дежурному хирургу.

По версии следствия, 35-летний врач, не проводя обследования, заключил, что у мужчины нет травм, и отказал в госпитализации в хирургическом отделении, после чего рекомендовал бригаде медиков поместить пострадавшего в отделение "Скорой медицинской помощи" больницы. Спустя два дня пациент скончался в реанимации. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Дело против врача возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Хирург отстранен от дежурств.

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Происшествия
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8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • O9132511
    Очередной вопиющий случай, почему клятва Гиппократа, более не имеет ни какого значения для граждан решивших посвятить свою жизнь спасению жизней людей, медицинские инстанции это крайнее место куда обращаются граждане РФ в надежде на спасение и милосердное отношение, что происходит с обществом, рыночная экономика уничтожает все то, что создавалось десятилетиями, деньги и связи определяют возможную продолжительность жизни, современные реалии 21-го века...
    12:10
    13.01.2017
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  • marocce
    Почему за ошибку врача ( он тоже человек и может ошибиться) , повлекшую смерть пациента( а что, кроме него больше никто пациента не видел за эти 2 дня? - Тогда нужно судить главврача, не сумевшего правильно организовать работу) -заводят уголовное дело, а людеишек, разваливших Нашу медицину, что уже повлекло увеличение смертности десятков тысяч населения никто и судить не собирается?
    12:46
    13.01.2017
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