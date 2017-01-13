Суд оставил в СИЗО фигурантов дела об убийстве Немцова

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Апелляционная инстанция Московского окружного военного суда (МОВС) в пятницу признала законным продление срока содержания под стражей пяти фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокаты обвиняемых настаивали на непричастности своих доверителей к инкриминируемому преступлению и незаконности содержания их под стражей. Адвокат Бахаева утверждает, что его подзащитный "человек в возрасте, имеющий семью", который оказался "не в то время, не в том месте". Защитники Губашова утверждали, что тот всегда пользовался одним телефон и своим автомобилем, что опровергает версию обвинения о его конспирации.
Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.
На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.
На следующей неделе, как ожидается, суд допросит командира батальона "Север" Алибека Делимханова, у которого служил предполагаемый киллер Заур Дадаев. Командира подразделения вызвали в суд по просьбе потерпевших. В минувшую среду он явился на заседание, но из-за плохого самочувствия не смог дать показания, и допрос был перенесен.