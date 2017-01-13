Суд оставил в СИЗО фигурантов дела об убийстве Немцова

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Апелляционная инстанция Московского окружного военного суда (МОВС) в пятницу признала законным продление срока содержания под стражей пяти фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Жалобу на продление ареста из защитников пяти обвиняемых подал только адвокат Хамзата Бахаева, ее поддержали адвокаты Анзора Губашева. Срок стражи всем подсудимым был продлен до 30 марта 2017 года. В данный момент суд по делу об убийстве Немцова находится на стадии исследования доказательств стороной защиты.

Адвокаты обвиняемых настаивали на непричастности своих доверителей к инкриминируемому преступлению и незаконности содержания их под стражей. Адвокат Бахаева утверждает, что его подзащитный "человек в возрасте, имеющий семью", который оказался "не в то время, не в том месте". Защитники Губашова утверждали, что тот всегда пользовался одним телефон и своим автомобилем, что опровергает версию обвинения о его конспирации.

Гособвинение возражала против удовлетворения жалобы, настаивая на достаточности предоставленных суда материалов, подтверждающих виновность подсудимых.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.

На следующей неделе, как ожидается, суд допросит командира батальона "Север" Алибека Делимханова, у которого служил предполагаемый киллер Заур Дадаев. Командира подразделения вызвали в суд по просьбе потерпевших. В минувшую среду он явился на заседание, но из-за плохого самочувствия не смог дать показания, и допрос был перенесен.