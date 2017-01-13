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Происшествия

Суд оставил в СИЗО фигурантов дела об убийстве Немцова

Тема:
Расследование убийства Бориса Немцова (590)
11:2413.01.2017
(обновлено: 11:40 13.01.2017)
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В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia/ Sebastian Duda

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Апелляционная инстанция Московского окружного военного суда (МОВС) в пятницу признала законным продление срока содержания под стражей пяти фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Подсудимые по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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СК не исключает, что заказчиков убийства Немцова было несколько
Жалобу на продление ареста из защитников пяти обвиняемых подал только адвокат Хамзата Бахаева, ее поддержали адвокаты Анзора Губашева. Срок стражи всем подсудимым был продлен до 30 марта 2017 года. В данный момент суд по делу об убийстве Немцова находится на стадии исследования доказательств стороной защиты.

Адвокаты обвиняемых настаивали на непричастности своих доверителей к инкриминируемому преступлению и незаконности содержания их под стражей. Адвокат Бахаева утверждает, что его подзащитный "человек в возрасте, имеющий семью", который оказался "не в то время, не в том месте". Защитники Губашова утверждали, что тот всегда пользовался одним телефон и своим автомобилем, что опровергает версию обвинения о его конспирации.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Путин согласен со всеми действиями следствия по делу Немцова
Гособвинение возражала против удовлетворения жалобы, настаивая на достаточности предоставленных суда материалов, подтверждающих виновность подсудимых.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia/ sebra
Командира батальона "Север" Алибека Делимханова допросят по делу Немцова
Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.

На следующей неделе, как ожидается, суд допросит командира батальона "Север" Алибека Делимханова, у которого служил предполагаемый киллер Заур Дадаев. Командира подразделения вызвали в суд по просьбе потерпевших. В минувшую среду он явился на заседание, но из-за плохого самочувствия не смог дать показания, и допрос был перенесен.

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