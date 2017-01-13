Защита Улюкаева обжаловала продление ему домашнего ареста

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловала продление ему срока домашнего ареста, сообщила РИА Новости адвокат Лариса Каштанова.

Во вторник Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Улюкаева, сообщалось, что экс-министр останется под домашним арестом как минимум до 15 апреля.

"Мы подали жалобу на решение Басманного суда о продлении меры пресечения", — сказала она. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила РИА Новости, что жалоба защиты экс-министра на продление ему срока домашнего ареста поступила в суд и зарегистрирована.

"Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена", — добавила она.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается.

Суд отправил Улюкаева под домашний арест. Позднее президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.