В Омске вынесли приговор экс-замначальника УМВД за многомиллионную взятку

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Ранее оправданный судом бывший замначальника УМВД по Омской области Сергей Клевакин в пятницу приговором суда приговорен к четырем годам колонии за получение многомиллионной взятки, сообщает прокуратура Омской области.

"Сегодня, 13 января 2017 года, Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника Управления МВД России по Омской области Сергея Клевакина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "получение взятки, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с декабря 2012 по январь 2013 года Клевакин, находясь в должности замначальника УМВД получил взятку от учредителя и фактического руководителя компании "РБТ-Сервис" за предоставление информации, обеспечившей победу в конкурсе по приобретению для работников ведомства 18 служебных квартир общей стоимостью более 29 миллионов рублей. При этом сотрудники территориальных отделов полиции заранее подобрали жилые помещения общей стоимостью в 18 миллионов рублей.

"Это позволило ООО "РБТ-Сервис" не только победить на аукционах на право заключения государственного контракта, но и получить прибыль в размере более 11 миллионов рублей. Из них около 4 миллионов рублей были переданы Клевакину в качестве взятки", — сообщили впрокуратуре. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Омской области.

В свою очередь, старший помощник руководителя СУСКР по Омской области Лариса Болдинова подтвердила РИА Новости, что общая стоимость служебных квартир для сотрудников полиции, работающих в районах области, составила 18 миллионов рублей, однако по закону купить их у физических лиц УМВД не могло, в связи с чем для приобретения их через аукцион и была задействована коммерческая фирма "РБТ Сервис".

По данным следствия, через эту компанию, руководитель которой впоследствии и "сдал" Клевакина, квартиры были приобретены уже за более высокую стоимость, чем фирме фактически продавали собственники жилья — за 29,2 миллиона рублей. Часть незаконно полученной прибыли в качестве взятки получил замглавы УМВД.

В ведомстве отметили, что первоначально в марте 2016 года Октябрьский районный суд Омска оправдал Клевакина, однако в июне по апелляционному представлению прокуратуры оправдательный приговор был отменен судебной коллегией по уголовным делам Омского областного суда.

В итоге суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил Сергею Клевакину в течение трех лет занимать руководящие должности, в том числе в органах внутренних дел. После оглашения приговора подсудимый был взят под стражу в зале суда.