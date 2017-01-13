В Москве из приемной семьи изъяли детей, которые могут быть заражены ВИЧ

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Более десяти детей были изъяты в Москве из приемной семьи, они могут быть ВИЧ-инфицированы, сообщили РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. При этом уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о двенадцати или тринадцати детях.

"Конечно, все это известно. Мы как раз сейчас этим всем занимаемся, все это на контроле. И департамент социальной защиты, который курирует все эти вопросы, и мои сотрудники, (и) сотрудники уполномоченного по правам ребенка федерального (Анны) Кузнецовой. Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", — сказал Бунимович РИА Новости.