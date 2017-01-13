Окружной суд подтвердил правоту ФАС в споре с Tele2

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые подтвердили законность решения ФАС России, признавшей компанию "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) виновной в недобросовестной конкуренции при проведении общероссийской кампании под названием "Сезон открыт", сообщило в пятницу антимонопольное ведомство.

Окружной суд отклонил кассационную жалобу Tele2 на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которые ранее также поддержали позицию ФАС РФ.

В ходе акции Tele2 предлагала абонентам "находить нечестности" в работе других операторов, сообщать об этом и подключаться к Tele2. Выбрать оператора можно было из выпадающего списка операторов связи ("Билайн", "Мегафон", МТС, Теlе2, другой оператор). При этом за выявленные нарушения операторов начислялись бонусы.

Как отмечала ФАС, "принимая "жалобы" участников акции на "нечестности" своих операторов мобильной связи и предлагая за это бонусы при условии наличия новой активированной sim-карты оператора Теlе2, организатор акции не предполагает какую-либо проверку на соответствие действительности представленной информации".

Комиссия ФАС в декабре 2015 года пришла к выводу, что действия Tele2 как организатора акции "Сезон открыт", имеющие целью привлечь к себе интерес абонентов, направлены на получение преимущества в осуществлении предпринимательской деятельности за счет дискредитации конкурентов, формирования у потребителя негативного восприятия услуг операторов мобильной связи, уже действующих на соответствующем рынке услуг.

По мнению ФАС, у потребителя настойчиво формировалось представление о "честности" оператора Теlе2, противопоставленной "нечестности" остальных игроков рынка. Дело в отношении Tele2 было возбуждено по заявлениям МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома". Представитель компании Константин Прокшин ранее заявил РИА Новости, что в рамках акции абоненты могли пожаловаться на работу всех операторов, включая Tele2. Компания оспорила в суде решение ФАС, но суды уже трех инстанций поддержали антимонопольное ведомство.