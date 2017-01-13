В Хабаровске задержали подозреваемых в убийстве сына местного бизнесмена

ХАБАРОВСК, 13 янв – РИА Новости. Двое мужчин задержаны в Хабаровске по подозрению в похищении и убийстве человека, за освобождение которого требовали у родственников 20 миллионов рублей, сообщает УМВД РФ по Хабаровскому краю.

"Хабаровчанин сообщил в полицию, что неизвестный требует от него 20 миллионов рублей за освобождение похищенного сына. Полиция в кратчайшие сроки задержала двух подозреваемых в совершении преступления. Однако пленник на тот момент был уже мертв", — сообщает УМВД.

В свою очередь СУСК РФ по Хабаровскому краю сообщает, что похищенный 25-летний мужчина и один из подозреваемых были одноклассниками. Десятого января 2017 года подозреваемые пригласили его в гараж. Когда мужчина подъехал на своей машине к месту встречи, на него напали и связали. Похищенного держали в гараже. Утром 11 января подозреваемые позвонили родственникам и потребовали 20 миллионов рублей выкупа. Отец похищенного был бизнесменом. Опасаясь быть задержанными за похищение, они задушили пленника, а тело вывезли в район села Ильинка и сожгли на пустыре.

"СУСК РФ по региону возбудил уголовное дело по статьям "похищение человека" и "убийство". Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых", — сообщает следственное управление.

По данным следствия, оба подозреваемых 25 и 26 лет ранее к уголовной ответственности не привлекались.