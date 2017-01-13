В Хабаровске задержали подозреваемых в убийстве сына местного бизнесмена

ХАБАРОВСК, 13 янв – РИА Новости. Двое мужчин задержаны в Хабаровске по подозрению в похищении и убийстве человека, за освобождение которого требовали у родственников 20 миллионов рублей, сообщает УМВД РФ по Хабаровскому краю.
"Хабаровчанин сообщил в полицию, что неизвестный требует от него 20 миллионов рублей за освобождение похищенного сына. Полиция в кратчайшие сроки задержала двух подозреваемых в совершении преступления. Однако пленник на тот момент был уже мертв", — сообщает УМВД.
"СУСК РФ по региону возбудил уголовное дело по статьям "похищение человека" и "убийство". Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых", — сообщает следственное управление.
По данным следствия, оба подозреваемых 25 и 26 лет ранее к уголовной ответственности не привлекались.