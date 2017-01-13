СК установил личность водителя иномарки, не пропустившей скорую на Камчатке

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Установлены личности автоледи и ее пассажира, которые не пропускали скорую к умирающему пациенту на Камчатке, в ближайшее время их ждёт допрос, сообщает в пятницу СК РФ.

"Установлены личности находившихся в легковом автомобиле лиц, препятствующих проезду машины скорой медицинской помощи, которые в ближайшее время будут допрошены следователями, их действиям будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову "скорой", а ее пассажир стал угрожать медикам. "Скорая помощь" около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть пациента. После гибели мужчины СК возбудил уголовное дело по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи.