СК возбудил дело после гибели мужчины из-за инцидента со скорой на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 21-летнего жителя Камчатки, которого медики не успели спасти из-за инцидента на дороге, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.
57.2%Лишения свободы
24.1%Крупного штрафа
17.2%Исправительных работ
1.4%Никакого
В СК отметили, что уголовное дело возбуждено по факту несвоевременного оказания медицинской помощи. Статья "причинение смерти по неосторожности" предусматривает до двух лет лишения свободы.
Матафонова добавила, что следователи уже установили личности водителя и пассажира иномарки. В ближайшее время их допросят.
По линии ГИБДД за блокировку машины скорой помощи водителю иномарки может грозить лишь штраф в 500 рублей. В интернете появилась петиция, авторы которой требуют посадить виновных в тюрьму.