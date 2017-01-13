СК возбудил дело после гибели мужчины из-за инцидента со скорой на Камчатке

Конфликт между скорой и водителем на Камчатке (19)

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 21-летнего жителя Камчатки, которого медики не успели спасти из-за инцидента на дороге, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

В четверг сотрудники станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского рассказали, что водитель иномарки отказался уступить дорогу ехавшей по вызову бригаде, а пассажир легковушки стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но хулиганы успели скрыться до приезда полиции. В результате пациент умер.

В СК отметили, что уголовное дело возбуждено по факту несвоевременного оказания медицинской помощи. Статья "причинение смерти по неосторожности" предусматривает до двух лет лишения свободы.

Матафонова добавила, что следователи уже установили личности водителя и пассажира иномарки. В ближайшее время их допросят.

Источник РИА Новости в силовых структурах ранее сообщил, что за рулем легковушки находилась 30-летняя Ульяна Лобанова, которая работает в избиркоме Петропавловска-Камчатского.

По линии ГИБДД за блокировку машины скорой помощи водителю иномарки может грозить лишь штраф в 500 рублей. В интернете появилась петиция, авторы которой требуют посадить виновных в тюрьму.