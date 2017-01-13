Последний пациент из отравившихся "Боярышником" пошел на поправку

ИРКУТСК, 13 янв – РИА Новости. Последний пациент из числа отравившихся "Боярышником", состояние которого иркутские медики долгое время оценивали как тяжелое, пошел на поправку и переведен на лечение в хоспис, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона

"Пациент, который долгое время находился в реанимации, пошел на поправку. Он стал самостоятельно дышать. Состояние стабилизировалось. Врачи сочли возможным перевести его в хоспис", сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения региона Татьяна Шкурская.

Массовое отравление концентратом для принятия ванн "Боярышник", где вместо этилового спирта был метиловый, произошло в Иркутске в декабре. Из 123 пострадавших скончались 76 человек. По факту отравления сотрудниками СУ СКР по региону расследуется уголовное дело.