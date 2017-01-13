Директора школы под Томском уволят после ЧП с заблудившимися в лесу детьми

ТОМСК, 13 янв – РИА Новости. Директора сельской школы под Томском, учащиеся которой заблудились в лесу и шесть часов в мороз искали дорогу домой, уволят за нарушение порядка информирования спецслужб о ЧП, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

"То, что случилось с ребятами, — вопиющий случай. Директор был обязан незамедлительно сообщить о том, что дети заблудились, в МЧС, управление образования и администрацию. Не сделав этого, он нарушил требования инструкций безопасности и должен быть уволен", — заявил вице-губернатор по социальной политике Чингис Акатаев.

Он подчеркнул, что решение относительно учителя физкультуры будет принято по результатам служебной проверки, которая даст полную оценку его действиям.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В четверг утром группа из десяти школьников (ученики четвертого класса) и учитель физкультуры школы в деревне Кисловка в Томской области ушли в лес на лыжах. Когда дети не вернулись, местные жители отправились на их поиски на снегоходах. В 16.20 по местному времени (12.20 мск) потерявшиеся смогли дозвониться до спасателей и сообщили, что заблудились. Через час их нашли. В общей сложности дети провели в лесу около шести часов. Температура воздуха при этом была примерно 11-15 градусов. Школьников доставили в больницы, у некоторых врачи диагностировали обморожения.