В лесу под Томском во время урока физкультуры потерялись школьники

ТОМСК, 12 янв – РИА Новости. Десять детей и учитель из деревни Кисловка Томской области потерялись в лесу во время урока физкультуры, сейчас ведется их эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону.

По данным ведомства, в 16.20 местного времени (12.20 мск) поступила информация о том, что дети и педагог ушли на лыжах в лес, сбились с пути и не могут выйти. Об этом потерявшиеся сами сообщили по телефону.

"По состоянию на 17.00 (13.00 мск), из леса транспортировано четыре ребенка. Медицинская помощь им не требуется", — сообщает ГУМВД. В настоящее время эвакуация детей из леса продолжается.

В четверг днем в Томске температура воздуха держалась на уровне 10-13 градусов мороза. Деревня Кисловка находится в нескольких километрах от областного центра.

Как рассказала РИА Новости местная жительница, ученики четвертого класса и учитель деревенской школы потерялись в лесу во время урока по лыжной подготовке, спустя несколько часов их обнаружили местные жители, отправившиеся на поиски на снегоходах.

"В 8.30 утра (04.30 мск) в Кисловской средней школе (деревня Кисловка) была физкультура. Вечер, а детей еще не вывезли. Нашли детей местные жители, не служба спасения", — рассказала женщина.