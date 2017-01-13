СМИ: чеченские силовики нашли боевиков через WhatsApp

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Чеченские силовики смогли выйти на след уничтоженных боевиков благодаря их переписке в мессенджере WhatsApp, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

В среду глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации четырех боевиков в Курчалоевском районе. Во время спецоперации также погибли двое сотрудников Росгвардии.

"О планах боевиков совершить вылазку в селении Цоци-Юрт Курчалойского района оперативники узнали не только от их ранее задержанных сообщников, но и из их переписки в WhatsApp, в котором у экстремистов была своя группа. Примечательно, что сразу после начала спецоперации в Цоци-Юрте из этого села абонентам республики стали приходить сообщения с советами удалить беседы, касающиеся религии и других тем, которые правоохранителям могут показаться подозрительными", — пишет "Коммерсант".

По данным газеты, во время проверок на дорогах полицейские не только досматривали багажники машин, но и изучали содержание чатов в гаджетах.