В Казани столкнулись два автобуса, пострадали семь человек

КАЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Семь человек госпитализированы после столкновения двух пассажирских маршрутных автобусов в Казани в четверг, сообщает минздрав Татарстана.

"В Казани, на проспекте Ямашева произошло ДТП: в результате столкновения двух городских маршрутных автобусов №49 и №46 пострадали семь человек, в том числе ребенок", — говорится в сообщении.

По информации минздрава, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, они доставлены в городскую больницу №7, ребенок – в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.