Дело бывшего милиционера-маньяка из Ангарска насчитывает более 80 эпизодов

ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. СКР расследует еще 12 эпизодов преступной деятельности серийного убийцы из Ангарска Михаила Попкова, по 47 признательным эпизодам ему уже предъявлено обвинение, по 24 преступлениям (22 убийствам и двум причинениям тяжких телесных повреждений) он осужден на пожизненный срок, сообщил журналистам в четверг следователь по особо важным делам следственного управления СК РФ по Иркутской области Евгений Карчевский.
"Следственным управлением расследуется уголовное дело по 59 признательным эпизодам преступной деятельности Попкова. На сегодняшний день в рамках нового расследования ему предъявлено обвинение в 47 убийствах, 12 эпизодов расследуются", — сказал Карчевский.
В связи с расследованием нового уголовного дела Попков, в соответствии с законом, вновь проходит судебно-психиатрическую экспертизу. В ходе расследования первого уголовного дела маньяку был поставлен диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам.
Материалы, которые предстоит изучить суду, насчитывают более 300 томов. Суд вернется к рассмотрению дела Михаила Попкова 29 апреля 2017 года. До этого срока ему продлено содержание под арестом в СИЗО.