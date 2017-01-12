Дело бывшего милиционера-маньяка из Ангарска насчитывает более 80 эпизодов

ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. СКР расследует еще 12 эпизодов преступной деятельности серийного убийцы из Ангарска Михаила Попкова, по 47 признательным эпизодам ему уже предъявлено обвинение, по 24 преступлениям (22 убийствам и двум причинениям тяжких телесных повреждений) он осужден на пожизненный срок, сообщил журналистам в четверг следователь по особо важным делам следственного управления СК РФ по Иркутской области Евгений Карчевский.

Ранее сообщалось, что Иркутский областной суд продлил срок ареста маньяка из Ангарска Михаила Попкова в связи с расследованиями новых эпизодов его преступной деятельности. Бывший милиционер признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За данные преступления он осужден на пожизненный срок в январе 2015 года. После вынесения приговора Попков признался в новых убийствах, и расследование было продолжено в рамках нового уголовного дела.

"Следственным управлением расследуется уголовное дело по 59 признательным эпизодам преступной деятельности Попкова. На сегодняшний день в рамках нового расследования ему предъявлено обвинение в 47 убийствах, 12 эпизодов расследуются", — сказал Карчевский.

Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Следы его автомобиля "Нива" были обнаружены в местах, где находили жертв маньяка. По ним правоохранители установили подозреваемого.

В связи с расследованием нового уголовного дела Попков, в соответствии с законом, вновь проходит судебно-психиатрическую экспертизу. В ходе расследования первого уголовного дела маньяку был поставлен диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам.

Материалы, которые предстоит изучить суду, насчитывают более 300 томов. Суд вернется к рассмотрению дела Михаила Попкова 29 апреля 2017 года. До этого срока ему продлено содержание под арестом в СИЗО.